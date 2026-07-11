Rosemarie Dietz acusa a su expareja de serle infiel en más de una oportunidad durante la relación de siete años: “Me dolió mucho su traición, quedé en shock”

La ex integrante del extinto programa juvenil de Mega, Mekano, Rosemarie Dietz, decidió romper el silencio en cuanto al término de la relación con el padre de su hija, Cristóbal González.

La empresaria no se guardó nada en cuanto al término del matrimonio, y lo acusó de serle infiel en más de una oportunidad durante los siete años que estuvieron juntos. “Creo que me dejaron en el mejor momento de mi vida porque me siento super bacan como mamá y empresaria”, desclasificó Dietz en conversación con LUN.

“Como yo estoy con mi hija todos los días, a veces su papá, que vive muy cerca, se queda con ella y eso me facilita ir a hacer las grabaciones”, añadió respecto a su nuevo emprendimiento: agencia de marketing y publicidad.

Sin embargo, al abordar el término de la relación con González, no todo fue felicidad, ya que aseguró que “me dolió mucho su traición, quedé en shock, algunos días ni siquiera podía dormir, para mí fue muy fuerte como mujer, como mamá, porque nunca pensé que me iban a despachar como tan poca cosa”.

“Nunca esperas que te traten así, considerando que estuvimos 7 años juntos. Más adelante lo voy a poder perdonar, pero ahora no tengo ni rabia ni pena (…) Al final, una tiene que vivir en paz”, añadió Rosemarie.

Cabe destacar que, Cristóbal González, dio a conocer durante la última celebración del Día del Padre, que se encontraba en una nueva relación, ahora junto a la modelo Daniela Espinoza.

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