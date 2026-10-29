Revelan que Sin Filtros podría llegar a su fin tras casi seis años en pantalla por graves deudas e impagos

Un inesperado remezón sacude a la industria televisiva. Tras casi seis años en pantalla y una importante presencia en plataformas digitales, el programa de debate político Sin Filtros dejaría de emitirse este jueves 29 de octubre. La información fue dada a conocer en el espacio Plan Perfecto, de Chilevisión, donde se reveló que el programa conducido por Mara Sedini atraviesa un complejo escenario financiero.

Durante un despacho desde los estudios del espacio, la periodista de espectáculos Conty Ganem entregó detalles sobre el abrupto término del programa. “Información exclusiva. Mañana 29 de octubre se acaba Sin Filtros”, anunció en vivo, antes de explicar los motivos: “Se acaba Sin Filtros por sueldos impagos, mantienen una deuda con Gonzalo Feito por cerca de 8 millones de pesos, deuda a los proveedores, una deuda con el estudio donde graban”. A estas dificultades económicas se suma un problema en sus canales de difusión, ya que “ya no están transmitiendo por YouTube, ya que la plataforma les suspendió el canal”.

Sobre la forma en que la producción comunicaría el cese de las emisiones, Ganem advirtió que “van a decir que es una pausa, pero lo cierto es que la información que tenemos nosotros es que se acaba hasta que no paguen al menos los sueldos”. La versión fue respaldada en el estudio por el periodista Patricio Sotomayor, quien aseguró que existen instrucciones internas para abordar la situación: “Hay una comunicación a todos los trabajadores de ese programa que dice: 'lo vamos a vender como una pausa del programa'. Esa es la minuta de lo que tienen que decir si alguien les pregunta sobre el futuro de Sin Filtros”.

La revelación generó una inmediata reacción en el panel, donde la conductora Francisca García-Huidobro cuestionó duramente a Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre por su vínculo y rol en la producción del espacio. “Les recuerdo que 'cucharita' no tenía que ver con el programa según él. Después vimos que era la muela de Gonzalo Feito, después que él era el que cortaba el queque y que no puede aparecer como el dueño porque los auspiciadores no quieren trabajar con él”, cuestionó.

Finalmente, García-Huidobro apuntó a la responsabilidad de los propietarios del programa y al impacto que la situación tendría en sus trabajadores. “Se va Feito, queda entre ellos dos una pelea peor que matrimonio y ahora resulta que no tienen plata, excepto los dueños me imagino. Porque ellos no pierden nunca. Si hay personas a las que se les debe dinero, yo me pregunto con qué cara siguen viviendo la vida de Bilz & Pap cuando tienen a gente sin trabajo y sin hacer lo mínimo legal”.

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