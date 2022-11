Revelan los nombres de los cinco panelistas de “Tal Cual”, nuevo estelar de TV+ conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela

La estación televisiva TV+ se encuentra realizando diversos cambios en su parrilla programática, lo que inició la jornada de este jueves, con el estreno en pantalla del nuevo programa de espectáculos “Sígueme y Te Sigo”.

Dentro de la primera emisión del espacio liderado por Francisco Kaminski, anunciaron el estreno de “Tal Cual”, nuevo estelar de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, el que debutará en la pantalla el próximo lunes 7 de noviembre, el que irá de lunes a viernes a las 22:00 horas.

Además, el panel de “Sígueme y Te Sigo” reveló que la ex panelista de “Zona de Estrellas” y el ex animador de “Mucho Gusto” no estarán solos en el estudio, desclasificando los nombres que integrarán el panel de “Tal Cual”.

De esta forma, anunciaron el regreso a la televisión de Patricia Maldonado, el fotógrafo Jordi Castell, la exanimadora de Chilevisión Eva Gómez, el comediante Iván Arenas, y la actriz Francisca Merino.

