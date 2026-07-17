Revelan la causa detrás de la preocupante hospitalización de urgencia de Paulina Nin

Preocupación generó entre los televidentes la repentina ausencia de Paulina Nin de Cardona en las últimas ediciones de El Mediodía de TVN. Si bien el conductor del espacio, Daniel Fuenzalida, había señalado previamente que la panelista se encontraba “enfermita”, durante las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes sobre el delicado episodio de salud que la llevó a recibir atención médica de urgencia.

Las complicaciones comenzaron el pasado martes, cuando la reconocida animadora presentó un severo cuadro de cólicos renales, situación que se vio agravada por su diagnóstico previo de enfermedad de Crohn. Debido a la intensidad de los dolores y a sus antecedentes médicos, el caso requirió una rápida evaluación y manejo por parte del equipo de salud.

En primera instancia, Paulina Nin acudió al CESFAM de Paine para recibir atención. Sin embargo, debido a la complejidad de los síntomas y a la necesidad de contar con una evaluación especializada, los profesionales determinaron su derivación inmediata al Hospital de Buin, recinto donde finalmente lograron estabilizarla.

Para tranquilidad de sus seguidores, la situación de la comunicadora presenta una evolución favorable. Su productor, mánager e íntimo amigo, Óscar Olea, entregó detalles sobre su estado actual luego de conversar directamente con ella.

"Ella ayer cayó en urgencias por cólicos renales. Así que ella ahora está descansando, está en su casa, está con reposo", confirmó Olea.

Además, el productor explicó cómo tomó conocimiento de lo ocurrido, luego de notar la ausencia de la animadora en el programa televisivo.

"Yo hoy me preocupé y le hablé porque no la vi en el programa y me contó lo que le sucedió ayer. Así que ahora se está cuidando, está en su casita y esperemos que pronto esté de vuelta en las pantallas", agregó.

Por el momento, Paulina Nin permanecerá alejada de las pantallas de TVN mientras cumple reposo y sigue las indicaciones médicas correspondientes, a la espera de su recuperación definitiva y de poder retomar sus labores habituales en el espacio televisivo.

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