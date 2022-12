Quique Neira desclasificó que reconocida periodista inspiró su exitosa canción “Armonía de amor”: “Tuvimos una relación”

El cantante nacional Quique Neira, desclasificó una desconocida información de uno de sus mayores éxitos, ya que la letra de la canción que realizó con el grupo donde era vocalista “Gondwana”, “Armonía de amor”, estaba dedicada a una conocida figura televisiva.

Todo se dio dentro de una íntima conversación que mantuvo el músico con Julia Vial, dentro de su reciente visita al programa de La Red “Hola Chile”, donde entregó detalles del origen de la popular canción que debutó el año 1997.

“Lo que solo algunas personas saben, es que "Armonía de Amor" yo se la escribí a una periodista que es conocida, pero nunca he dicho su nombre. Yo soy un caballero”, reveló el cantante, añadiendo que la relación solo duró tres meses.

“Yo pensaba que (el amor duraría), pero no ocurrió. Al menos quedó la canción, que es un éxito a nivel continental”, añadió Neira a modo de resignación, aclarando que “no puedo decir su nombre, pero la gente lo sabe. Se dio a conocer, y no fui yo. Yo soy el caballero, y mantuve (mi secreto) (…) No debí haberlo dicho”.

En cosa de minutos, se pudo identificar que se refería a la periodista Lucía López, quien reveló esta información de forma desapercibida en mayo del 2018, en el extinto programa de Canal 13 “Sigamos de Largo”. “Yo tuve una relación con él, justo en ese periodo (…) fue una relación cortita, como de tres meses pinchando. En la época que grababa este disco se quedó en mi casa, y me dejó escrita la canción. Es un bacán, de verdad”, desclasificó en aquel momento López, información que fue confirmada por el propio autor de la reconocida canción.

“Eso yo no podría decir, tendría que decirlo él. Hay un registro de un programa en el que él cuenta algo. Aparte que creo que los músicos pueden decirle a esto a 50 mujeres. Aparte cuando tienen inspiración buscan una excusa para aterrizar las palabras”, concluyó entre risas en aquella ocasión la periodista.

