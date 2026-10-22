“Quiere ser siempre la reina”: Emeterio Ureta defiende a su hija Tita y critica a Cecilia Bolocco tras su debut en Vértigo

El regreso de Vértigo a las pantallas de Canal 13 continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Tras las diversas reacciones que dejó el debut de Tita Ureta en la conducción, marcado por opiniones divididas en redes sociales, su padre, el empresario Emeterio Ureta, salió en su defensa y analizó críticamente algunos de los momentos más comentados del estelar.

En conversación telefónica con el programa Qué te lo digo, el denominado "Marqués del Arrayán" restó importancia a los cuestionamientos contra la animadora y atribuyó las críticas al ambiente televisivo: “Cuando uno está en la televisión siempre existe gente envidiosa, veleidosa, rara que le causa envidia a los personajes”, expresó. Asimismo, destacó los resultados de audiencia de su hija: “Tita es una chiquilla joven, distinguida. Ella ganó con el rating y eso es muy importante”, afirmó.

POLÉMICA CON CECILIA BOLOCCO

Uno de los momentos que generó más comentarios durante la emisión fue la participación de Cecilia Bolocco, a quien algunos televidentes acusaron de intentar restarle protagonismo a Ureta. Consultado sobre su comportamiento, Emeterio fue categórico: “Cecilia Bolocco se instaló en la esquina y empezó a hablar entre medio como queriendo decir ‘soy la reina’, lo que me pareció una falta de respeto”, sostuvo. Sin embargo, matizó sus críticas y descartó que hubiera una intención deliberada de opacar a su hija: “No creo que la haya querido opacar, quiere ser siempre la reina nomás”.

El empresario también se refirió a la rutina humorística de Stefan Kramer, quien imitó a Diana Bolocco e hizo bromas sobre el desempeño de Tita durante el programa. En lugar de cuestionar al comediante, Ureta le restó importancia a la situación: “Cuando vas a un programa, uno está expuesto para que te agarren pal hue..”, comentó en diálogo con Sergio Rojas. Además, aseguró que su hija no se sintió afectada por la presentación: “Ella es muy profesional y se lo pasa por cierta parte lo que haya hecho Kramer”, concluyó

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