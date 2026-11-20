La noche de este jueves, una infartante jornada de eliminación se vivió en MasterChef Chile, donde uno de sus participantes debió despedirse para siempre de la competencia.

Con un plato llamado “trío pacífico”, que consistía en pescado con ensalada de cochayuyo y pimentón, Nicolás Berlinger no logró conquistar a los chefs, y se convirtió en el último eliminado de la competencia culinaria.

El chef Yann Yvin, le hizo saber al periodista de profesión que el pescado sufría de “falta de cocción”, así como los pimentones que tampoco estaban cocidos, a lo que el periodista de profesión aseguró “siempre he comido el pimentón crudo, ahí se aprende una nueva lección”.

Tras las palabras del jurado, Nicolás aseguró que era una decisión que no se esperaba, ya que el espacio de TVN era “un camino que yo esperaba continuar y tener la fortaleza de seguir avanzando”.

La decisión de los chefs no pasó desapercibida para los seguidores del programa en redes sociales, quienes incluso aseguraron que el participante “ya había cumplido su ciclo” en MasterChef Chile.

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