Querella de Alexítico contra Leo Rey revela el verdadero origen de su nombre artístico

El origen del nombre artístico de Alexítico quedó consignado en la querella que presentó contra Leo Rey, en medio del conflicto público que mantienen ambos músicos.

El documento judicial explica cómo surgió el apodo de Alexis Roberto Morales Díaz, integrante del emblemático grupo nacional de cumbia La Noche.

Según los antecedentes incluidos en la presentación, el nombre combina "Alexis" con el término clínico "alexitímico", utilizado para describir a una persona que tiene dificultades para reconocer o expresar verbalmente sus emociones.

La querella precisa que el artista adoptó esta denominación de manera irónica o como una elección estilística para desarrollar su carrera musical. La explicación constituye uno de los detalles incluidos en el escrito, cuya finalidad principal es fundamentar la acción judicial contra Leo Rey, otrora vocalista de La Noche.

Alexítico acusa al cantante de injurias graves con publicidad, atribuyendo la querella a una serie de ataques que, según plantea, se han extendido durante años a través de redes sociales y medios de comunicación.

Entre los antecedentes presentados también figuran registros de la confrontación mediática entre ambos. El escrito reúne memes y videos relacionados con la disputa, incluyendo reacciones al emplazamiento que Leo Rey realizó a Alexítico durante la última «Gran Fonda de Chile», evento que fue transmitido por Canal 13.

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