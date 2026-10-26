"Quédate callada": Marcela Vacarezza arremete contra Allison Göhler por cuestionar pronóstico de su colega Jaime Leyton

Una controversia entre rostros televisivos se generó a raíz de las proyecciones meteorológicas para Santiago durante las próximas fiestas de fin de año. Esta vez, el debate enfrentó indirectamente a los meteorólogos Jaime Leyton y Allison Göhler, luego de que Marcela Vacarezza saliera en defensa del profesional de Mega.

El origen de la discusión estuvo en los dichos de Leyton, quien planteó que el fenómeno de El Niño podría favorecer la presencia de precipitaciones en la región Metropolitana durante las celebraciones de fin de año, vale decir Navidad y Año Nuevo.

La posibilidad fue abordada con cautela por Göhler, meteoróloga de Chilevisión, quien cuestionó la precisión que puede tener una estimación tan anticipada. “Pucha, yo no quiero empezar a tirar dardos a nadie ni nada de eso, pero hay que ser serios. Estamos hablando de un pronóstico a dos meses y eso es imposible saberlo”, dijo.

Estas declaraciones no cayero nada de bien en Marcela Vacarezza, quien en «Alfombra roja» criticó que Göhler se refiriera públicamente a las proyecciones de su colega y cuestionó la necesidad de poner en duda su trabajo.

“Es totalmente innecesario lo que hizo la Allison. ¿Por qué tienes que dejar como un mal meteorólogo al de al lado? ¿Para qué?”, manifestó la panelista, quien incluso fue más directa al expresar su postura frente a la polémica: “Quédate callada, que el otro diga lo que quiera”.

Pese a respaldar a Leyton, la panelista reconoció que anticipar las condiciones meteorológicas con dos meses de margen resulta complejo. No obstante, defendió la posibilidad de que se produzcan cambios importantes asociados al fenómeno climático mencionado por el meteorólogo de Mega.

En ese contexto, sostuvo que con El Niño “puede quedar la embarrada”, insistiendo en que la discusión no justificaba, a su juicio, las críticas de Göhler hacia las proyecciones de su colega.

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