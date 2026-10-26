Por seis meses suspenden licencia de conducir a Ivette Vergara tras caso de conducción temeraria

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió por seis meses la licencia de conducir de Ivette Vergara.

De esta manera, se concretó la salida alternativa para la figura de televisión, que también incluye una donación de 72 mil pesos.

La audiencia de suspensión condicional del procedimiento se realizó durante este lunes en el tribunal, donde la periodista aceptó las condiciones que impuso la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Ivette Vergara fue detenida el domingo 16 de agosto pasado por conducción temeraria en la Costanera Norte, comuna de Vitacura, donde superó los 160 k/h.

En la audiencia de formalización que se realizó al día siguiente, la periodista aceptó acogerse a la suspensión condicional del procedimiento, tras lo cual quedó en libertad.

Durante mañana de este lunes, Vergara concurrió al mismo tribunal para concretar la salida alternativa y no puede cometer delito durante un año o se anulará el acuerdo con Fiscalía.

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