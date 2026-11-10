"Por respeto a mí y a mi familia": Mitzi Bustos exige dejar de ser vinculada a Francisco Huaiquipán tras su detención

Tras conocerse la detención y posterior prisión preventiva del exfutbolista Francisco Huaiquipán, imputado por presuntos delitos de abuso sexual y violación reiterada contra menores de edad, su expareja, Mitzi Bustos, decidió alzar la voz a través de sus redes sociales para frenar los comentarios y preguntas que ha recibido durante los últimos días.

La emprendedora aprovechó una transmisión en vivo de TikTok —plataforma donde promociona su negocio de vestuario, Roperito de Mitzi— para interrumpir momentáneamente la presentación de sus productos y establecer un tajante límite respecto de las menciones al exdeportista, solicitando respeto y resguardo para su entorno familiar.

"Antes de comenzar con esto, les voy me a hacer un breve comentario. No es nada, lo único que les voy a pedir, chiquillas, que por favor no me vinculen más con él", solicitó al inicio de su emisión.

En ese contexto, Bustos recalcó que se encuentra separada de Huaiquipán desde hace más de dos años, por lo que pidió que su vida personal y familiar se mantenga al margen de la contingencia judicial. Asimismo, enfatizó que sus transmisiones tienen un propósito exclusivamente laboral.

"Yo llevo más de dos años separada. Les voy a pedir, pero por respeto a mí y a mi familia, que por favor no me vinculen más con él. Yo no tengo nada que ver con él. Este es mi trabajo, chicas", enfatizó.

Además, ante la insistencia de algunos usuarios que mencionaban al imputado durante la transmisión, la emprendedora anunció que bloqueará a quienes realicen comentarios relacionados con el caso o intervenciones que considere malintencionadas, argumentando que busca mantener sus espacios digitales enfocados en la venta de sus productos.

"Esta es mi fuente de trabajo, chiquillas, y quien lo nombre o comience a hacer como comentarios malintencionados o comentarios raros, se va a ir bloqueado sencillamente. Este es mi live de venta y espero harto respeto, como yo las respeto a ustedes", advirtió.

Cabe señalar que, pese a su solicitud de no ser vinculada públicamente con el caso, antecedentes de la investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur indican que Bustos acudió a la PDI el 21 de diciembre de 2025 para entregar información sobre posibles víctimas adicionales. En tanto, Huaiquipán, quien fue detenido recientemente en Los Vilos, ha defendido su inocencia frente a los cargos que se le imputan, mientras la investigación y el proceso judicial continúan en desarrollo.

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