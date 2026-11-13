Policía británica investiga al comediante David Walliams tras ser acusado de conducta sexual inapropiada

La Policía Metropolitana de Londres anunció este viernes el comienzo de una investigación contra el comediante David Walliams por presuntos abusos sexuales de carácter grave.

En los últimos días, la cadena británica ITV News y el diario británico 'The Guardian' hablaron con varias mujeres que acusaron al actor de conducta sexual inapropiada. El exjuez de Britain's Got Talent fue acusado de haber manipulado a fans que conoció cuando tenían tan solo 15 años y de acosar a mujeres en el trabajo durante varios años. Walliams negó toda implicación.

No obstante, la investigación de la MET no tiene nada que ver con estos dos reportajes. "Sin embargo, como parte de su investigación, los detectives también están revisando proactivamente dichas informaciones para determinar si existe alguna prueba de delito", añade.

La MET no identifica por nombre a Walliams y habla de un "hombre de unos 50 años", pero la radiotelevisión pública británica BBC confirmó por sus fuentes que se trata del cómico y el comunicado policial hace referencia explícita a los dos reportajes sobre él.

Las mujeres que se han presentado a denunciar "están recibiendo apoyo de agentes especializados", añade la Policía.

Esta revelación ocurre en la misma semana que el también cómico británico Russell Brand, amigo de Walliams, fue condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual.

(Imagen: Getty)

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