Paty Cofré no aguantó las lágrimas al hablar de complejo estado de salud de su hijo: “No tengo palabras”

La noche de este martes, la comediante Paty Cofré fue la nueva invitada del estelar de Canal 13 “Juego Textual”, en el que mantuvo una íntima conversación con Sergio Lagos, donde protagonizó un emotivo momento.

En la sección del programa llamada “La foto de tu vida”, la exvedette recordó a su familia, especialmente a su único hijo, Yerko. “Mi hijo es muy protector, a pesar de todo lo que ha pasado, porque a él le dio COVID-19 y casi me lo lleva”, comenzó relatando, evidentemente afectada.

Bajo este contexto, añadió que estuvo intubado por 10 días, pero desafortunadamente relató que “cuando salió de la clínica le diagnosticaron una fibrosis pulmonar”.

“Ahora está peor. Empezó con un dolor en la ingle, y debido a las secuelas del virus, le dio artrosis en las caderas (…) El año pasado se puso una prótesis, y el pasado 4 de octubre tuvo que ponerse la otra”, añadió, sin poder contener las lágrimas.

En ese instante, le enseñaron unas sentidas imágenes de Yerko, quien le había grabado previamente un emocionante mensaje en un video. “Quiero decirte lo orgulloso que me siento de ser tu hijo, y agradecerte el ejemplo de vida que me has dado todos estos años”, expresó a Cofré.

“Es tanto el amor que siento por él, que no tengo palabras. Los dos hemos sufrido. Gracias a Dios, él se siente bien, tira para arriba, es simpático, siempre está con la talla, bueno, ¿a quién saldría así?”, concluyó.

PURANOTICIA