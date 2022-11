Patricia Maldonado respaldó acusaciones de Gonzalo Valenzuela enviándole directo mensaje a las feministas: “Son unas cara de raja”

Hace algunos días, el actor nacional Gonzalo Valenzuela llamó la atención en una conversación con Tonka Tomicic en su espacio “Tenemos que hablar de sexo”, donde aseguró haber sido víctima de abuso sexual.

“Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco. Abusado, que te griten en la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente”, confesó, lo que se debe a su apodo de “El Manguera”, producto de su personaje en la obra de teatro “Sinvergüenzas”, la que realizó hace ya 20 años atrás.

“Me llegan fotos de minas en pelotas y yo digo ‘¿Por qué?’ Si yo denunciara eso, sería terrible”, añadió Valenzuela en su relato, lo que fue comentario obligado en el espacio online “Las Indomables”, donde Catalina Pulido indicó que “no me cabe la menor duda”, sobre que para los hombres era más complejo realizar una denuncia respecto a este tema.

Bajo esta línea, Patricia Maldonado añadió respecto a las fotografías que las mujeres le envidaban que “eso no tiene nada del otro mundo. Pero no me cabe duda que dentro del medio deben haber personas que tienen un poder y que son capaces de usarlo para lograr el propósito”.

“Pero si a las mujeres les gusta la ley del burro cachero, claro, predicando con los genitales en la mano”, señaló la ex panelista de “Mucho Gusto”, añadiendo que “cuando van las minas y le agarran las bolas a las personas, el traste, y le meten las manos hasta el fondo. ‘Mijito rico te quiero comer’. ¿Qué es eso?”.

“¿Sabes lo que le gritaban a Ricky Martin? ‘Ricky, te queremos puro (culi…)’. ¡Qué lindo, las mujeres feministas! Hue… cara de raja, son unas cara de raja”, sentenció Maldonado.

PURANOTICIA