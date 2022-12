Patricia Maldonado lanzó sus dardos y arremetió contra “Milf”: “Le falta contenido”

Luego de la salida de Andrea Hoffmann de su conducción, el programa de TV+ “Milf” anunció a la actriz Javiera Acevedo como su nueva integrante al interior del panel, donde compartirá junto a Berta Lasala, Aranzazú Yankovic y Francesca Conserva.

Esto fue comentarios obligado para el espacio emitido por YouTube “Las Indomables”, donde Patricia Maldonado arremetió con todo contra el contenido del programa emitido por TV+, señal televisiva donde trabaja.

“Aunque yo trabaje en ese mismo canal, eso no me impide a mi hacer críticas porque yo no estoy ni exclusiva ni estoy amordazada”, comenzó señalando la ex “Mucho Gusto”, añadiendo que “creo que a ese programa le falta un poquito de contenido. Le falta tratar más acerca de la mujer en realidad, no un tema tan superficial. Le hace falta tener más peso en la contingencia”.

“Para que cuatro mujeres tengan distintas opiniones, puede que una no opine lo mismo. Si vamos a opinar, por ejemplo, cómo ha cambiado la crianza en los cabros, puede que a lo mejor la Javiera Acevedo no tenga la misma opinión de una mujer de 50”, complementó Maldonado, asegurando que “yo le tengo una carpeta de temas” al espacio.

“Amigas que se juntan a hablar pero que no hay profundidad en realidad en la conversación”, fue el escueto análisis de Catalina Pulido, a lo que la opinóloga añadió que “esa es cuestión de ver cómo montas un programa. No necesariamente se juntan cuatro mujeres a hablar en profundidad (...) si puedes tratar un tema muy simpático, de distinta manera y sin ser profundo”.

“Si me pidiera una colaboración a mi, el canal, para hacerles una lista de temas, encantada se los doy”, concluyó.

