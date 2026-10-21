Parived se niega a desalojar departamento por el que demandaron a Tonka Tomicic

Un nuevo antecedente surgió en la disputa judicial entre el Banco Bice y Tonka Tomicic por la devolución de un departamento ubicado en Vitacura.

La animadora de televisión presentó sus descargos ante la acción interpuesta por la entidad financiera y señaló que quien actualmente ocupa la propiedad es su exmarido, Marco Antonio López, conocido como "Parived".

De acuerdo con información publicada por LUN, Tomicic afirmó que ha realizado gestiones para concretar la entrega del inmueble, pero que su restitución no se ha materializado debido a que López continúa residiendo allí y se niega a desocuparlo.

La propiedad fue adquirida originalmente por la comunicadora, quien posteriormente la vendió al Banco Bice bajo una modalidad que contemplaba un contrato de arrendamiento con opción de compra. El departamento fue utilizado por ambos durante los últimos años de su relación matrimonial.

La controversia judicial se produjo luego de que el banco recurriera a distintas acciones legales por cuotas que permanecieron impagas durante 2025. En ese contexto, la defensa de Tomicic planteó que la falta de entrega del inmueble no responde a una intención de prolongar su ocupación ni de impedir que la institución financiera recupere la propiedad.

En su presentación, la animadora manifestó expresamente su disposición a que se concrete la restitución material del departamento y aseguró que colaborará para que el procedimiento se lleve a cabo lo antes posible.

Asimismo, señaló que no presentará oposición a las medidas de ejecución que correspondan legalmente para conseguir el desalojo y la entrega del inmueble al Banco Bice.

De esta manera, la defensa de Tomicic sostiene que su voluntad es permitir la devolución de la propiedad, atribuyendo a la permanencia de Parived en el departamento la dificultad para concretar esa entrega.

PURANOTICIA