Pangal reveló detalles de la vez que Tita Ureta lo dejó plantado tras manejar por 4 horas

Un divertido e inesperado momento se vivió durante la emisión de Vértigo, de Canal 13, luego de que el animador Martín Cárcamo pusiera en aprietos a Pangal Andrade y Tita Ureta al sacar a la luz una historia de amor que nunca llegó a concretarse. Ante la insistencia del conductor, el chico reality terminó revelando cómo la actual coanimadora del espacio lo dejó plantado después de que viajara durante varias horas para encontrarse con ella.

La historia se remonta a varios años atrás, cuando ambos comenzaban a abrirse camino en el mundo de los medios de comunicación. Según relató Andrade, la invitación a salir había sido aceptada por la periodista, por lo que emprendió el viaje con grandes expectativas. "La invité a salir. Y me dijo que sí. Y después yo voy manejando feliz a Santiago, ‘Esta es la mía’, decía yo", comenzó recordando el deportista.

Sin embargo, cuando se encontraba próximo a llegar a la capital, la situación dio un giro inesperado. "De repente voy llegando a Santiago. Le pregunté: ‘¿Dónde nos juntamos?’ No me contestaron. Iba en la quinta llamada, dije: ‘Ya, no me pesca’. Después de haber manejado cuatro horas a Santiago con el taco", relató entre risas. Además, contó que durante el trayecto sufrió algunos inconvenientes con su vehículo, que quedó en pana y obligó a cambiar ruedas. Al ser consultado sobre la reacción de la comunicadora en aquel momento, Pangal fue categórico: "Se hizo la lesa".

Tras escuchar el relato, Tita Ureta se levantó para entregar su versión de lo ocurrido y explicar el contexto de aquella historia. La periodista recordó que en ese entonces ambos mantenían contacto a través de Facebook, principalmente por intereses relacionados con el deporte y los viajes. En ese sentido, explicó: "Yo quería llegar a la tele y me costaba (...) Entonces, ¿qué era lo más fácil? Ir donde estaba Pangal, estaban todos los primos y hacíamos programas".

Finalmente, la comunicadora reveló el verdadero motivo por el que no concretó aquella cita, reconociendo que en ese momento estaba interesada en otra persona. "Te voy a contar la verdad. Lo que pasa es que cuando uno es joven está tanteando y yo ahí estaba conociendo a mi actual marido", confesó Ureta, haciendo referencia a su relación con Spiro Razis. De esta manera, ambos protagonizaron un distendido momento televisivo que terminó sacando carcajadas entre los presentes en el estudio.

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