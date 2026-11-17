Una fuerte controversia sacude al mundo del espectáculo luego de que la tarotista y médium Sonia Valenzuela acusara a Francisca "Pancha" Merino de recurrir a sus servicios para realizar supuestos "amarres" y trabajos de magia negra relacionados con su expareja, Andrea Marocchino. La polémica comenzó tras la viralización de un video en el que Valenzuela defendía a Daniella Chávez, luego de los recientes comentarios de Merino sobre la modelo.

En ese contexto, la tarotista aprovechó la instancia para lanzar una advertencia dirigida a la comunicadora: "Las mujeres van a tener que conocer a la verdadera Pancha, que llora y habla mal de su expareja y van a saber la verdad. Y esa verdad a ti no te va a gustar que la gente la sepa, porque tú sabes realmente quién eres y lo que has hecho y no has hecho. Así que cuidado, Panchita".

Visiblemente molesta por las acusaciones, la actriz decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram, donde negó categóricamente cualquier vínculo esotérico con la médium y respaldó su postura apelando a sus creencias religiosas. "Yo nunca desmiento ninguna polémica, pero ahora me tocó la fibra", señaló de entrada en su registro.

Posteriormente, descartó haber intentado influir mediante prácticas de brujería en los sentimientos del empresario para conseguir una reconciliación: "Yo jamás le he hecho brujería a nadie porque tengo plena fe en Dios y nunca rompería el libre albedrío de nadie, y menos para que un hombre vuelva a mi vida".

En la misma instancia, la panelista de televisión aclaró que su único contacto con Sonia Valenzuela se produjo en un contexto estrictamente laboral, cuando coincidieron en un programa que conducía junto a Pedro Engel.

Según explicó, aquel encuentro no habría terminado de buena manera y descartó haber solicitado alguna consulta o servicio a la tarotista. "Yo nunca me he leído el tarot con ella, solamente la entrevisté una vez en el programa que teníamos con Pedro Engel y no la llamamos nunca más porque se comportó como una persona desequilibrada", relató Merino, agregando que no le agrada su energía y que jamás recurriría a sus servicios.

Finalmente, Merino emplazó directamente a la médium a presentar pruebas que respalden sus acusaciones, solicitándole antecedentes concretos que permitan acreditar el supuesto contacto entre ambas. Hasta ahora, no se han presentado registros verificables que confirmen los dichos de Valenzuela. "Me gustaría que ella mostrara transferencias, WhatsApp en el cual ella dice que yo le pedí", exigió la actriz antes de cerrar su descargo con un mensaje tajante: "Quiero aclarar eso. Me gustaría que esta mujer mostrara las pruebas que tiene si me está acusando de que yo tomé sus servicios, cosa que jamás haría".

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