Pancha Merino arremetió contra Jaime Coloma y Nacho Gutiérrez la frenó en vivo

Un tenso momento protagonizó Francisca Merino en «Alfombra Roja», de Canal 13, luego de arremeter contra Jaime Coloma durante una conversación sobre las críticas de Isi Gaete a María José Quintanilla.

Tras contactar al exjurado de «Rojo», quien reaccionó preguntando "¿Quién es esa Isi?", la actriz cuestionó su trayectoria televisiva y aseguró que sus dichos respondían a la envidia.

Además, recordó sus años de trabajo con Coloma en «SQP» y afirmó que "es lo más misógino que hay", aludiendo también a su experiencia defendiendo a Mariana Alcalde.

La situación llevó a Nacho Gutiérrez a intervenir, calificando los comentarios de Merino como "gratuitos".

La actriz insistió en sus críticas y lanzó nuevas declaraciones sobre Coloma, provocando otra reprimenda del conductor.

"¿Viste que te metes en temas que no corresponden, Pancha?", le dijo Gutiérrez, quien finalmente le pidió moderar sus intervenciones, recordándole que estaban en vivo y en Canal 13.

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