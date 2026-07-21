Pamela Díaz rompe el silencio tras su quiebre con Felipe Kast: "Tuvimos una relación muy linda"

Pamela Díaz se refirió por primera vez al fin de su relación con el exsenador Felipe Kast, luego de que el exparlamentario abordara públicamente el quiebre en su podcast, donde la calificó como una mujer "increíble", destacó que tiene un "cerebro muy inteligente" y descartó una eventual reconciliación al afirmar que "cuando uno termina, termina".

La comunicadora respondió a esos dichos durante el programa digital Mañana te cuento, de Once Stream, donde aseguró compartir plenamente las palabras de su expareja y recordó con cariño la relación que ambos mantuvieron por más de un año y medio.

"Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Felipe (...) Tuvimos una relación muy linda", afirmó de entrada, agregando que prefirió guardar reserva para resguardar la intimidad de ambos. "No he hablado mucho porque siento que era una relación que yo quería cuidar. Y así fue. Todos mis respetos", expresó.

Pamela Díaz también reflexionó sobre la forma en que ambos enfrentaron la ruptura, destacando que la madurez fue clave para mantener una buena relación tras el término.

"Efectivamente ambos aprendimos muchísimo, lo pasamos muy bien. Creo que llama un poco la atención porque en general, cuando se termina una relación tan pública, es difícil escuchar estos comentarios de alguien", sostuvo, atribuyendo el buen término a la madurez de ambos. "Somos personas mucho más maduras, que ya hemos tenido otras separaciones, tenemos hijos grandes (...) A mí me da lo mismo lo que digan de mí, a él también".

Asimismo, la animadora abordó las críticas y prejuicios que recibió mientras estuvo en pareja con Kast, tanto por su exposición pública como por comentarios relacionados con diferencias sociales y políticas.

"La gente igual se tiende a meter y a decir cosas que ni siquiera son. Muchas veces yo fui juzgada, decían ‘qué va a decir su familia porque es morena’. Cuando decían esas cosas yo estaba en cumpleaños con él, pasándolo bien con sus hijos, con mis hijos", reveló.

Consultada durante el programa por Rodrigo Gallina sobre si aún mantiene contacto con el exsenador, Pamela Díaz respondió inicialmente con humor.

"Y eso a ti no te importa", dijo entre risas, para luego agregar: "No, buena onda, le mando un besote, yo le tengo mucho cariño".

Finalmente, la comunicadora evitó polemizar respecto a las declaraciones de Kast, quien descartó cualquier posibilidad de retomar la relación, y dio por cerrado el tema.

"Yo solo agradecí esta relación y que fue muy linda. Y si él dice eso, está perfecto. Yo no opino absolutamente nada. Y ahí nomás llegó", sentenció.

PURANOTICIA