Pamela Díaz reveló origen de su enemistad con Daniela Aránguiz: “Me echó de la casa con guardias”

En un nuevo episodio del podcast “Hoy por Hoy”, el que Pamela Díaz comparte con la comediante Chiqui Aguayo, la “Fiera” desclasificó detalles de su anterior conflicto con Daniela Aránguiz, el que se mantiene hasta la actualidad.

Todo se remonta al año 2016, cuando Díaz viajó hasta Brasil junto a Patricia Maldonado, con quien realizaría una entrevista para el extinto programa “SQP” a la exchica “Mekano” en su residencia junto a Jorge Valdivia.

En el espacio se encontraban como invitados Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas, junto a quienes conversaban la incorporación de Aránguiz al programa de espectáculos “Zona de Estrellas”, cuando Fuenzalida recordó: “¿Tú no eras amiga de ella en un momento?”.

“Fue a meterse a su casa en Brasil”, añadió Rojas al conflicto, a lo que Díaz entre risas complementó: “Sí, y ahí nos peleamos po’, tonto (sic)”, lo que según la propia Pamela se originó “porque yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias”.

“Le pregunté si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’. Entonces, yo le dije ‘sorry, pero como que nada’, porque yo creo que uno sí se puede arrepentir de tratar mal a una suegra. Se acuerdan que dijo ‘vieja conche...’, y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter”, agregó la comunicadora en su relato.

“Bueno y ahí ella me dijo ‘y tu no te arrepientes de tener una suegra tanto y tanto’, y yo a mi exsuegra la adoro, a la mamá de Manuel cachai, (...) Entonces empezamos a discutir y no grabamos más”, concluyó sobre el conflicto entre ambas, el que acabó con su amistad hasta la actualidad.

