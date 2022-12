Pailita recordó su dura infancia en Punta Arenas y compleja adicción de su hermano privado de libertad: “Me tocó madurar antes”

La noche de este miércoles, TVN estrenó en pantalla su nuevo estelar “Urbanos: Del barrio al éxito”, programa que marcó el regreso de la periodista María Luisa Godoy, luego de haber dado a luz a su quinto hijo.

En su debut, la animadora del Festival de Viña del Mar visitó en su hogar a Carlos Raín Pailacheo, más conocido por su nombre artístico Pailita, quien abordó un complejo tema dentro de su familia: su hermano se encuentra privado de libertad.

Todo se originó mientras el músico conversaba sobre su precaria infancia en Punta Arenas, la cual estuvo marcada por la drogadicción de su hermano, quien posteriormente terminó encarcelado.

“Mi hermano se metió por un mal camino… A mí nunca me gustó. Fue algo como así que yo la veía e incluso ni siquiera me gustaba el olor, ni el humo. Más que nada, por decisión propia, se podría decir. Me gustaba ser diferente”, indicó el intérprete de canciones como “Na Na Na” y “Ultra Solo”.

“Y por el fútbol. Yo toda la vida jugué a la pelota. Entrenaba todos los días. Era una locura. A veces entrenábamos en la playa, a las seis de la mañana, un domingo. Y yo sabía que si consumía no iba a rendir en la cancha, así que, ¿para qué lo iba a hacer?”, añadió en su relato.

En esta línea, Pailita relató que si no fuese por el deporte y la música “yo obviamente igual podría haber terminado en eso en la calle. Igual tengo hartos amigos que están presos hoy en día o que están metidos en eso, que nos juntábamos en la población”.

Bajo este contexto, explicó que existían “pandillas, todas esas cosas. Cuchillos, pistolas, metidos en las drogas (…) Era peligroso en ese momento. La mayoría terminaron privados de libertad. Incluyendo a mi hermano, que se juntaba ahí con todos los muchachos”.

Cabe señalar que, el hermano del joven cantante fue condenado por el delito de robo con homicidio, motivo por el que recibió una condena de 18 años privado de libertad, situación que fue comentada por su propia madre, Nancy Pailacheco. “Mi principal dolor, es tener a uno de mis hijos detenido. Me cuesta, porque son muchos años, 18”, comenzó relatando la mujer.

“Aprendí de a poco ser más fuerte. Muchas personas te discriminan por tener un hijo en la cárcel, y no puede ser así, porque la droga mata a la gente. Todos los días le pido a Dios que lo cuide”, añadió.

“Recuerdo que a los 17 años mi hermano estaba internado. Yo iba en sexto básico, hacía malabares en las esquinas, y con ese dinero le compraba cosas para llevarle al internado. Me tocó madurar antes”, reflexionó por su lado el intérprete, quien agregó para concluir que “gracias a Dios mi hermano ya está mejor, sanito. Lleva 5 años privado de libertad, y se le ha visto una evolución tremenda”.

