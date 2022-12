Pablo Chill-e y su experiencia en canción junto a Bad Bunny: “Me dejó arriba”

La noche de este miércoles, TVN estrenó un nuevo episodio del programa “Urbanos”, donde María Luisa Godoy visita en sus hogares a diversos cantantes nacionales de música urbana, siendo el turno esta vez de Pablo Chill-e.

La animadora del Festival de Viña del Mar le consultó directamente al intérprete si se consideraba el líder de la escena del trap chileno, a lo que Pablo Acevedo, nombre real del cantante, expresó: “La gente cree que soy el líder, pero yo no”.

Ante esto, fue Godoy quien aseguró que, de todas formas, el fue quien le “abrió las puertas” a los demás, a lo que el joven de 22 años explicó que fue “el primero en ser conocido en otros países, aparte hacer la canción con Bad Bunny me dejó arriba”.

“Era mi máximo referente, pero en ese momento, él estaba brígido. Yo igual estaba nervioso, medio atrapado, pero después decía en mi mente ‘tiene que salir bien, es un tema con Bad Bunny, tú eres el Pablo’, pero igual era cuático”, aseguró sobre la exitosa canción que lanzó con el cantante puertorriqueño el año 2020.

“Estaba en la casa y de repente al otro día estaba en Miami, después saludaba a Bad Bunny. Era loco y ahí era más chico todavía, tenía 19”, relató sobre aquella experiencia.

Fue ahí cuando María Luisa le consultó sobre cómo no se le han “subido los humos”, a lo que Pablo Chill-e fue claro en señalar: “Nunca se me han subido los humos. Me centra cuando veo a las weones pesados, desagradables, que creen que porque son famosos o más conocidos tienen que ser pesados con la gente, y eso me motiva a seguir siendo más simpático”.

“Me gusta darle tiempo a la gente, si no fuera por ellos, nosotros no estaríamos aquí, y no cuesta nada si para uno es un minuto y para ellos queda toda la vida”, aseguró el cantante de música urbana.

PURANOTICIA