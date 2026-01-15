Otorgan protección a mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por abusos sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España otorgó a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales la condición de testigo protegido.

Así lo anunció la directora ejecutiva de Women's Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, quien también confirmó que las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante.

Entre los delitos de los que se acusa a Iglesias están el de trata de seres humanos con fines de servidumbre, varios de agresión sexual, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

"Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección", indicó Ríos Cisnero.

Las dos mujeres que acusaron a Julio Iglesias de agresión sexual justificaron su decisión de denunciar los hechos ante la Audiencia Nacional por su deseo de hacer "justicia" y que "ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos" por parte del cantante.

"Hago esto por tres razones de justicia: la primera, por mí misma, por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él, quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país, para que algo así no vuelva a ocurrir y para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias", explicó Rebeca, nombre ficticio de una de las dos mujeres denunciantes.

Para Laura, pseudónimo de la otra víctima de las presuntas agresiones, su "propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él". "Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos victimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables", argumentó Laura, según recoge el comunicado de Women's Link .

PURANOTICIA