Nuevo amor de Naya Fácil le pidió pololeo en vivo en Primer Plano: “Estoy en shock”

Un romántico momento se vivió la noche de este viernes en el programa de espectáculos de Chilevisión Primer Plano, donde la influencer Naya Fácil llegó en compañía de su nueva pareja, Aarón Collao.

En principio, la participación consistiría en aclarar los rumores en torno al nuevo amor de Naya, además de contar los detalles de su incipiente relación, donde Collao tenía en mente algo mucho más llamativo para poder sorprender a la influencer: le pidió pololeo en frente de todos los asistentes en el estudio.

La romántica situación se generó cuando la animadora del espacio Francisca García-Huidobro le comentó al joven que “me sopló un pajarito que había algo que tú querías hacer hoy día aquí”.

“Me quiero tomar una licencia, permiso (...) Hablarle a todos los que están viendo el programa, pedirles disculpas por esta intervención, pero contarles que con Naya voy con todo”, comenzó señalando el joven, quien tenía en sus manos un espectacular ramo de rosas rojas, asegurando que “me proyecto mucho con ella. Me contó un pajarito por ahí que a ella nunca le habían pedido pololeo y siento que eso es muy feo”.

“Así que me la quiero jugar con todo y sin miedo al rechazo. Naya, te quiero preguntar si quieres pololear conmigo”, lanzó Aarón Collao, dejando sin palabras a la influencer nacional. “Estoy en shock, no sé qué decir. Es que tengo 28 años y es primera vez que pololeo en mi vida”, confesó Naya.

Bajo este mismo contexto, la ex Embajadora del Festival de Viña del Mar río sosteniendo que “no sé qué hay que hacer. Obvio que sí, de verdad que estoy muy feliz contigo”, a lo que Aarón añadió que “yo también, ojalá que la proyección nos llevé a un buen camino”.

“Quiero agradecerte por aceptarme por quien soy hoy en día. Sé que también te llegan mensajes por cómo fui en mi pasado y sé que del momento uno eso a ti no te importó. Que tú estás conociendo a esta persona y no te importan los mensajes (...) Te quiero agradecer eso, porque estás conociéndome a mí como persona”, expresó Naya para finalizar el romántico momento protagonizado en Primer Plano.

PURANOTICIA