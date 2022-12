Nueva baja en “Buenos Días a Todos”: Nathalie Catalán se despidió en pantalla de la conducción del matinal de TVN

“Hoy es un día especial para nosotros como equipo”, comenzó relatando el periodista Rafael Venegas al término de una nueva edición de “Buenos Días a Todos” emitida la mañana de este viernes.

Lo anterior, ya que nuevamente un integrante del matinal de TVN se despidió de la pantalla, ya que según anunciaron, la periodista Nathalie Catalán, asumirá nuevos desafíos laborales en su casa televisiva.

“Va a comenzar una nueva etapa y no puedo dejar de emocionarme, porque ha sido bonito compartir contigo”, añadió Venegas, a lo que Catalán reflexionó, evidentemente emocionada que “hoy es mi último día en el Buenos Días a Todos. Yo llegué a hacer reportajes, bien seria y me voy convertida en otra persona. He aprendido mucho, profesionalmente y como persona”.

“He aprendido mucho de ustedes y estoy agradecida”, añadió en sus palabras, para revelar el nuevo proyecto que asumirá en TVN, desclasificando que "en enero, comienzo en prensa, formaré parte del equipo de 24 Horas, haciendo reportajes. Seguiré siendo parte de la familia de TVN”.

