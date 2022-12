Novia de Ben Brereton, Kimberley Abbott, sorprendió en redes sociales con radial cambio de look

La influencer británica Kimberley Abbott, actual novia del futbolista chileno-inglés delantero del Blackburn Rovers Ben Brereton, es una usuaria activa en sus redes sociales, especialmente en su cuenta personal de Instagram, en la que mantiene más de 136 mil seguidores.

En la plataforma digital, la joven comparte diversos detalles de su diario vivir, línea que mantuvo esta semana, cuando sorprendió al evidenciar que se sometió a un radical cambio de look.

“No more blondie (no más rubia)”, señaló, revelando que dejó atrás su clásica cabellera rubia, para darle la bienvenida a un nuevo color, a solo semanas del nacimiento del primer hijo de ambos. “Short brunette vibess. Ready for baby life (Vibras de cabello moreno. Lista para la vida de bebé)”, concluyó Abbott en las imágenes.

