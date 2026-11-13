Noche estelar en los Latin Grammy 2026: Rosalía conquista el premio a Mejor Álbum del Año

La música iberoamericana vivió una de sus noches más destacadas este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, con la celebración de la 27.ª edición de los Latin Grammy. Durante la ceremonia, la Academia Latina de la Grabación reconoció lo mejor de la música en español y portugués en 60 categorías, en una jornada marcada por el amplio dominio de la artista española Rosalía.

Gracias a su producción Lux (Complete Works), la cantante se convirtió en la máxima ganadora de la noche, al obtener los galardones de Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa. Su éxito también se extendió al sencillo "La Perla", colaboración con Yahritza y Su Esencia que se impuso en las categorías de Canción del Año y Mejor Canción Pop. A estos reconocimientos se sumó el premio a Mejor Video Musical Versión Corta por "Sauvignon Blanc".

Por otra parte, las nuevas figuras de la música también tuvieron un papel protagónico en la ceremonia. El argentino Milo J fue uno de los grandes triunfadores de la jornada, al conseguir cuatro premios, entre ellos el de Grabación del Año por su tema "Niño". En tanto, el reconocimiento a Mejor Artista Nuevo fue para Aria Vega, destacando el surgimiento de nuevas voces en la escena musical iberoamericana.

La gala también reconoció la trayectoria de Daddy Yankee, quien recibió la distinción de Persona del Año y, además, obtuvo el premio a Mejor Canción Urbana, junto a Bizarrap, por la sesión "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66". En la categoría urbana, la colombiana Karol G también destacó al quedarse con el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana gracias a su producción Tropicoqueta.

Los géneros rock, pop y canción de autor también tuvieron una destacada presencia, con reconocimientos para artistas consagrados y representantes de la música mexicana. Alejandro Sanz obtuvo el premio a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por ¿Y ahora qué +?, mientras que Fito Páez ganó Mejor Álbum de Rock con Shine y Jorge Drexler se impuso en Mejor Álbum Cantautor por Taracá. México también tuvo una participación destacada gracias al triunfo de la banda The Warning, que obtuvo Mejor Canción de Rock por "Ego", además del reconocimiento a Édgar Barrera como Productor del Año y los premios obtenidos por artistas como Silvana Estrada, Camila Fernández y Edén Muñoz.

Principales ganadores de los Latin Grammy 2026

Álbum del Año: Rosalía – Lux (Complete Works)

Grabación del Año: Milo J – "Niño"

Canción del Año: Rosalía y Yahritza y Su Esencia – "La Perla"

Mejor Artista Nuevo: Aria Vega

Mejor Álbum de Música Urbana: Karol G – Tropicoqueta

Mejor Canción Urbana: Bizarrap y Daddy Yankee – "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66"

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo: Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué +?

Mejor Canción Pop: Rosalía y Yahritza y Su Esencia – "La Perla"

Mejor Álbum de Música Alternativa: Rosalía – Lux (Complete Works)

Mejor Álbum de Rock: Fito Páez – Shine

Mejor Canción de Rock: The Warning – "Ego"

Mejor Álbum Cantautor: Jorge Drexler – Taracá

Mejor Canción Tropical (Empate): Luis Enrique y De La Ghetto ("Nombre y Apellido") / Grupo Niche ("Realidad-Es")

Productor del Año: Édgar Barrera

Compositor del Año: Sara Schell

PURANOTICIA