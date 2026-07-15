"No sé por qué estoy viva": el dramático relato de Adriana Barrientos tras resistirse a un violento portonazo

La modelo y panelista de "Zona de Estrellas", Adriana Barrientos, rompió el silencio en sus redes sociales luego de ser víctima de un violento portonazo ocurrido el pasado domingo, cerca de las 16:00 horas, en las afueras de su domicilio en la comuna de Las Condes.

El asalto fue perpetrado por entre cuatro y cinco sujetos encapuchados, quienes le robaron sus pertenencias y su vehículo Porsche, el que posteriormente fue recuperado en la comuna de Huechuraba. Durante el ataque, la modelo opuso una fuerte resistencia, llegando incluso a quitarle un arma de juguete a uno de los delincuentes.

A través de su cuenta de Instagram, Barrientos mostró las secuelas físicas que le dejó el asalto, entre ellas moretones en la espalda, piernas, manos y pómulos, además de una dislocación de hombro.

"Aquí estoy con algunas lesiones que están empezando a aparecer, a ponerse de colores", relató visiblemente afectada.

En medio de una profunda reflexión sobre lo ocurrido, la panelista confesó: "No sé por qué estoy viva, no lo sé (…) creo que es porque algo debo hacer seguramente en esta tierra".

Asimismo, reconoció que su reacción durante el asalto fue intencional. "La verdad es que todo lo que hice, lo hice para que el final fuese totalmente distinto, de quitar una pistola y oponer resistencia", afirmó.

Tras ser consultada por sus seguidores sobre qué la llevó a enfrentar a los delincuentes, Barrientos explicó que su decisión estuvo marcada por distintos factores.

En primer lugar, aludió a su formación. "Estaba preparada para esto: uno, porque fui cadete de la escuela militar...", sostuvo.

Luego, hizo una reflexión sobre su vida personal: "...dos, porque no tengo hijos, no tengo familia; creo que eso hace que uno valore menos de repente la vida".

Finalmente, se refirió al vínculo con su mascota: "Si a mí me llega a pasar algo, yo me voy a ir al cielo con mi mascotita, me voy a ir al cielo con mi perrita que me está esperando".

Pese a haber sobrevivido al ataque, la modelo hizo un llamado a la ciudadanía para no enfrentar este tipo de delitos. Tras relatar que, luego del asalto, fue a realizar algunos trámites y que "lloraba desconsoladamente", advirtió: "No pongas resistencia porque si pones resistencia te van a matar".

Además del vehículo y otras pertenencias, los delincuentes sustrajeron un reloj Rolex Datejust de 36 milímetros, de color plata, con motivo floral y bisel de diamantes, pieza avaluada en 26.000 dólares, equivalentes a más de 24 millones de pesos chilenos.

Con la intención de recuperarlo, Barrientos anunció que ofrecerá una recompensa de un millón de pesos a quien le devuelva el reloj o entregue información certera sobre su paradero.

Al cerrar su mensaje, la panelista aseguró: "Yo siempre pago y lo saben".

PURANOTICIA