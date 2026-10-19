"No se acordaba": Mon Laferte desclasifica inédita llamada y disculpas de Rafael Araneda tras denunciar acoso en Rojo

En una reveladora conversación en el podcast Y nos fuimos a capilla, conducido por sus excompañeras de Rojo, María Jimena Pereyra y Carolina Soto, Mon Laferte volvió a abordar los episodios de acoso que sufrió durante su paso por el programa de talentos y reveló un gesto hasta ahora desconocido de Rafael Araneda.

La artista, radicada en México, recordó el episodio de abuso que vivió a los 23 años con el entonces productor musical del espacio, Jaime Román —condenado en 2013 en el marco del caso Heidi—. Según relató, la situación ocurrió después de grabar su álbum La Chica de Rojo.

“Me sube al auto y me dice: ‘Vámonos al canal, yo te llevo’. Cierra la puerta, pasa por arriba y me echa el asiento para atrás... Me dio un beso”, confesó la cantautora, quien describió el momento como “demasiado shockeante”. Además, explicó que guardó silencio durante años porque “nadie me iba a creer a mí, si nos hacían sentir que no valíamos nada”.

LLAMADO DE RAFAEL ARANEDA

Antes de abandonar el programa y viajar a México, la intérprete intentó buscar ayuda entre los principales responsables del espacio, incluido el fallecido director Eduardo Domínguez y el animador Rafael Araneda. Sin embargo, aseguró que en ese momento no recibió respuesta ni contención.

Años más tarde, luego de que Mon Laferte expusiera en el programa Podemos Hablar la inacción de los ejecutivos y del propio conductor, Araneda señaló que no había dimensionado la gravedad de los hechos. Frente a estas declaraciones, la cantante reveló en el podcast que el comunicador se contactó con ella en privado para ofrecerle disculpas.

“El Rafa me llamó y me dijo que no se acordaba. Una disculpa. Muy amable”, desclasificó Mon Laferte.

No obstante, el gesto generó cuestionamientos por parte de sus excompañeras. María Jimena Pereyra criticó la tardanza de la reacción del equipo directivo y del animador, apuntando a que la intervención debió producirse cuando ocurrieron los hechos.

“Perdón… ¿De qué sirve ahora? Si era en ese momento que había que tomar [cartas en el asunto]”, reprochó la conductora del espacio digital.

Pese a la controversia y al dolor que le provocó esa etapa de su vida, Mon Laferte dio por cerrado el tema, señalando que comprende lo complejo del contexto para el comunicador. Asimismo, recalcó que su único objetivo al hablar públicamente ha sido visibilizar su propia verdad.

PURANOTICIA