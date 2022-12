“No me imaginaba sin él”: Magdalena Max-Neef compartió emotivo mensaje para actualizar estado de salud de Gabriel Prieto

El actor nación al Gabriel Prieto, a preocupado a sus cercanos al permanecer más de dos meses hospitalizado producto de una falla multisistémica, la que se originó por complicaciones derivadas del Covid-19, motivo por el cual incluso debió estar en coma inducido.

Ahora, una nueva actualización del estado de salud del intérprete de 61 años fueron reveladas por su colega y amiga, la actriz Magdalena Max-Neef, quien compartió la evolución de Prieto en un mensaje en sus redes sociales.

“Solo compartir con ustedes que Gabriel en estos días ha tenido una evolución muy positiva. Está contento y agradecido de tanto cariño”, comenzó señalando en una nueva publicación de su cuenta personal de Instagram.

“Falta harta rehabilitación, pero su humor y su memoria impactante se mantienen impecables”, añadió en el mensaje, el que complementó en la descripción de la publicación, relatando que “estos meses han sido una montaña rusa de emociones, con altos y bajos, con esperanza que a veces desaparecía por completo y luego se recuperaba y se volvía a perder”.

“Lo que siempre se mantuvo con una tremenda intensidad fue el amor total por mi amigo/hermano de la vida”, agregó Max-Neef, quien aseguró que “yo sabía que lo quería mucho, pero me di cuenta de que lo quería y necesitaba mucho más de lo que pensaba. No me imaginaba sin él en mis almuerzos dominicales, en el camarín del teatro, en el escenario, en la vida”.

“Amigo de mi corazón, te declaro mi amor absoluto hoy y siempre”, concluyó en su mensaje.

