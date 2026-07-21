"No es fácil hacerlo": Rodrigo Villegas revela la verdadera razón tras su abrupta salida de "Morandé con Compañía"

Dejar un proyecto consolidado y en uno de sus mejores momentos no fue una decisión fácil para Rodrigo Villegas. Sin embargo, el comediante aseguró que abandonar "Morandé con Compañía" fue un paso necesario para asumir nuevos desafíos, entre ellos, preparar su debut en el Festival de Viña del Mar.

Durante su participación en el último capítulo de la cuarta temporada del podcast "Mari con Edu", conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el humorista abordó las razones que lo llevaron a dejar el exitoso programa de Mega y cómo enfrentó las dudas que surgieron durante ese proceso.

Villegas explicó que, pese a la estabilidad laboral que le ofrecía el espacio televisivo, sintió que era el momento de salir de su zona de confort y apostar por nuevos desafíos profesionales.

"Me ha ido muy bien gracias a Dios. Ahí me di cuenta que en la vida hay que tomar decisiones, hay que salir un poco de la zona de confort. Creo que eso le falta a la gente. No es fácil hacerlo, pero si tienes que hacerlo porque eso le da un saborcito a la vida, la incertidumbre", expresó el comediante frente a los conductores.

En ese sentido, sostuvo que el miedo al cambio suele impedir que muchas personas avancen, aunque, a su juicio, dar ese paso trae consecuencias positivas.

"Cuando la gente toma ese tipo de decisiones no le va mal. Estoy segurísimo... porque generas ese cambio", afirmó.

El humorista también reconoció que la decisión estuvo marcada por inseguridades y conflictos personales, experiencia que incluso lo motivó a desarrollar una charla enfocada en el crecimiento personal titulada "El saboteador interno".

"Tengo muchas peleas internas", confesó, detallando el trasfondo de su charla 'El saboteador interno': "Siempre hay una vocecita que no te deja hacer las cosas, que dice '¿y si nos va mal?, ¿y si no tengo para pagar a fin de mes?'... efectivamente te pone escenarios catastróficos".

Para enfrentar esos temores, Villegas explicó que creó una metodología personal que bautizó como "EPA", la que lo ayudó a tomar la decisión definitiva.

"A esa técnica le llamo 'EPA', que es escuchar. Me pregunté: ¿Qué tengo que hacer para dejar Morandé?... hacer Viña, y así fue", concluyó.

Además de hablar sobre su carrera, Rodrigo Villegas reflexionó sobre el presente de la televisión chilena y defendió la necesidad de recuperar espacios dedicados exclusivamente al humor.

"Creo que hay que hacer humor en la televisión, tiene que darse un tiempo, a pesar de que efectivamente no está siendo un negocio, creo yo (...). La gente no lo ve. Tú empiezas a mostrar algo distinto y no lo ve, porque la gente tiene un patrón", argumentó.

Finalmente, el comediante cuestionó la falta de diversidad en la programación televisiva, especialmente durante las mañanas.

"Al final hacen todo lo mismo. Yo prendo la tele en la mañana para ver matinales… y de repente ya la cambiamos y están todos en lo mismo. ¿Pero por qué hacen todos lo mismo? Porque eso es lo que está atrayendo el público, lamentablemente", remató.

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