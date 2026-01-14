Nicole Kidman está en Chile y revelan las primeras imágenes de la actriz en Punta Arenas

Chile volvió a convertirse en imán de celebridades. Porque cuando aún resonaba el revuelo por la visita de Katherine Zeta-Jones y Michael Douglas, Cecilia Gutiérrez lanzó una bomba farandulera: no serían los únicos rostros de cine mundial paseando por nuestro territorio.

La Miss Bombastic de la farándula encendió la alarma hace unos días asegurando que otra megaestrella estaba a punto de aterrizar en el país. Nada menos que una diva del cine, ganadora del Oscar, habría elegido el extremo sur de Chile para desconectarse del mundo y darse unas vacaciones de lujo. Y se trata de Nicole Kidman.

La periodista de espectáculos, no solo confirmó el rumor, sino que llegó con una prueba en mano. La periodista aseguró que la actriz ya está en Chile y que incluso logró obtener la primera imagen de la estrella disfrutando de su paso por nuestro país.

"¿Se acuerdan que el domingo les conté que el lunes llegaba Nicole Kidman a Chile? Pues llegó y les tengo la foto. Hoy día se embarcaba a ese crucero topísimo por la Antártica. El mismo en el que andaba Katherine Zeta Jones con Michael Douglas", comentó Gutiérrez.

PURANOTICIA