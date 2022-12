Nicolás Larraín recordará complejo divorcio de sus padres en “Todo por Ti”: “No dimensionaba lo que estaba diciendo”

Este domingo, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de su estelar “Todo por Ti”, donde Cecilia Bolocco mantendrá una íntima conversación con el comunicador Nicolás Larraín, quien realizará un sentido homenaje a su madre, Sonia de Toro.

Dentro de la distendida charla, el ex “CQC” recordará a su padre, el fallecido ‘Mago Larraín’. “Era un artista. Yo le digo ‘El Mago’ porque era más mago que papá. Él nos enseñó lo más importante en la vida, que es la conversa, los amigos, no nos enseñó a ganar plata, sino los valores”, comenzará recordando.

De la relación de sus padres, asegurará que era muy “a la antigua”, ya que “se trataban de ‘usted’. Nunca los oí pelear. Mi mamá dice que una vez el Mago llegó con rouge en el cuello y ella no le podía preguntar, no se hablaba de eso. A él le gustaba la noche, la bohemia, y ella se quedaba callada”.

Posteriormente, cuando él tenía solo 12 años, sus padres tomaron la decisión de separarse, lo que no fue comunicado a los seis hijos del matrimonio de la mejor manera, ya que según recuerda, su madre “nos dijo: ‘Niños, el papá ya no va a venir más a la casa porque el papá y la mamá ya no se quieren más’. Mi mamá no dimensionaba lo que estaba diciendo, no tenía psicología”.

“Tú te vas al baño a llorar y llorar, no lo puedes creer”, relató sobre el momento, recordando que fue muy doloroso y traumático para él.

PURANOTICIA