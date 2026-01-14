Netflix pretende cambiar su oferta por Warner Bros Discovery a un pago totalmente en efectivo

Netflix, el gigante estadounidense del streaming, estudia la posibilidad de modificar los términos de la adquisición propuesta de Warner Bros Discovery (WBD) para presentar una oferta en efectivo por los estudios y HBO Max.

El objetivo es agilizar una transacción que podría tardar meses en concretarse debido a la potencial oposición política a la fusión, así como al interés de su rival, Paramount Skydance (PSKY) en hacerse con el 100% de la empresa dirigida por David Zaslav.

Según el acuerdo original, planteado el pasado 5 de diciembre, los accionistas de WBD recibirían 23,25 dólares en efectivo y otros 4,50 dólares en acciones comunes de Netflix, elevando el importe de su oferta a unos 82.700 millones de dólares, aunque fuentes conocedoras de la situación indicaron a Bloomberg que la plataforma estaría considerando modificar los términos de su propuesta para que el pago sea completamente en efectivo.

Este cambio tendría sentido después de que la cotización de las acciones de Netflix haya perdido alrededor de un 25% de su valor desde que el pasado mes de octubre lanzó su interés por WBD.

Netflix, que logró 59.000 millones de dólares de financiación de bancos de Wall Street para respaldar la adquisición, cuenta con la capacidad financiera para obtener más préstamos y aun así mantener unas sólidas calificaciones crediticias, según Stephen Flynn, analista senior de crédito de 'Bloomberg Intelligence'.

El lunes, Paramount Skydance (PSKY) presentó una demanda contra Warner Bros Discovery (WBD) para forzar a la compañía a revelar los detalles de la oferta presentada por Netflix, después de que el consejo del dueño de HBO Max haya considerado en repetidas ocasiones como superior la propuesta de fusión planteada por la plataforma de streaming.

En este sentido, la semana pasada, la dirección de WBD decidió rechazar "por unanimidad" la oferta de PSKY, modificada el pasado 22 de diciembre para incluir una garantía personal irrevocable de Larry Eliison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison.

El presidente del consejo de WBD y dueño de HBO Max, Samuel di Piazza, afirmó que la propuesta de Paramount seguía ofreciendo "un valor insuficiente".

En concreto, Di Piazza destacó el "monto extraordinario" en cláusulas de financiación de deuda que generaba riesgos para el cierre de la transacción y que reducían la protección de los accionistas de WBD de no completarse la adquisición.

Por el contrario, la junta de WBD sostuvo que el acuerdo vinculante con Netflix ofrecía un valor superior y mayores niveles de certidumbre, sin los riesgos y costes que la oferta de Paramount impondría a los accionistas.

El plan de Paramount sobre la totalidad de WBD alcanza un valor de más de 108.400 millones de dólares frente a los 82.700 millones de dólares de la oferta de la plataforma de 'streaming', aunque esta únicamente se dirige a los estudios de cine y televisión, además de HBO Max y HBO.

PURANOTICIA