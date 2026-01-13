Naya Fácil alarma a sus seguidores tras desaparecer en redes en su angustiosa estadía en Egipto

La ausencia de Naya Fácil en redes sociales por más de un día encendió las alarmas de sus seguidores. Antes de desaparecer, la influencer había compartido videos desde Egipto mostrando miedo e incomodidad.

“¿Dónde ch... me vine a meter? Estoy como angustiada, tengo que andar todo el rato con miedo, con cuidado, y de verdad les quiero mostrar lo más lindo de Egipto”, señaló la influencer.

Luego, en otro registro con un tono serio agregó: “Quiero salir corriendo. No quiero estar encerrada en un hotel... Me llama mucho la atención que tengo seguidoras que me dicen que quieren venir solas, no se puede venir solas, es peligroso”.

Después de esas historia, Naya, como nunca, dejó de subir contenido a su Instagram.

¿QUÉ LE HABÍA PASADO A NAYA?

Tras la desaparición de Naya Fácil de sus redes, sus amigos cercanos tranquilizaron al público. Tomás Printemps aseguró que Naya está físicamente bien, aunque afectada emocionalmente.

“Sí están bien (Naya y su hermana), está medio afectada, más que nada psicológicamente por el ambiente allá, pero está bien”, señaló.

Finalmente, la periodista Ceci Gutiérrez confirmó que habló con ella recientemente: “Me dijo que está bien, solo que está en el hotel, porque ha sido media complicada su estadía, pero que está bien”.

El episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de la influencer frente al choque cultural que vivió durante su viaje.

