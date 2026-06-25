Musical sobre Salvador Allende regresa a la cartelera cultural para conmemorar el 118° aniversario de su natalicio

La compañía La Bella Donna Teatro y la Fundación Salvador Allende, con la colaboración del Centro Arte Imagen, invitan al reestreno de «Allende, la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar, el musical», una propuesta escénica que regresa a la cartelera cultural en el marco de la conmemoración de los 118 años del natalicio del expresidente Salvador Allende.

Tras una exitosa temporada realizada en enero de este año, la obra vuelve a presentarse en la Sala Gustavo Meza del Centro Arte Imagen en Recoleta, ofreciendo al público una experiencia teatral que combina memoria, emoción y reflexión sobre la historia reciente de Chile.

Concebida en formato Jukebox Musical, la puesta en escena articula música, actuación y relato histórico a través de una banda sonora interpretada en vivo, invitando a los espectadores a recorrer una travesía cargada de humanidad, sueños colectivos y desafíos sociales. Durante una hora y veinte minutos, ocho artistas en escena despliegan una propuesta dinámica y cercana, que transita entre el humor, la emoción y la esperanza.

El destacado periodista y crítico teatral, Leopoldo Pulgar, destacó la esencia del montaje al señalar que reúne “la naturaleza y los recursos de este relato: el canto, el baile, la risa, el humor y la pena, el temor y la rebeldía. La esencia de lo popular y lo teatral”.

«Allende, la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar, el musical» se presenta como una invitación a reencontrarse con la memoria colectiva a través de un lenguaje artístico accesible y contemporáneo, reafirmando el valor del teatro como espacio de encuentro, reflexión y construcción de identidad.

FICHA DE LA OBRA

Elenco: Karina PIzarro, Lucso Tenorio, Javiera LLorens, Angelo Ferramonte, Oscar Berbelagua, Rodrigo Fernández, Rocío Benitez.

Karina PIzarro, Lucso Tenorio, Javiera LLorens, Angelo Ferramonte, Oscar Berbelagua, Rodrigo Fernández, Rocío Benitez. Música en vivo: Germán Canario.

Germán Canario. Dirección y Dramaturgia: Pablo Teillier.

Pablo Teillier. Título: «Allende, la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar, el musical»

«Allende, la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar, el musical» Lugar: Sala Gustavo Meza, Centro Arte Imagen

Sala Gustavo Meza, Centro Arte Imagen Producción: La Bella Donna Teatro y Fundación Salvador Allende

La Bella Donna Teatro y Fundación Salvador Allende Colabora: Centro Arte Imagen

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