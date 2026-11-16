Mon Laferte va por el gramófono dorado: consigue nominación a los Premios Grammy 2027 con Femme Fatale

La carrera internacional de Mon Laferte sumó un nuevo reconocimiento este lunes 16 de noviembre, luego de que la Academia de la Grabación diera a conocer la lista oficial de nominados a la 69.ª edición de los Premios Grammy. La artista chilena radicada en México competirá en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino con su disco Femme Fatale, una producción inspirada en el jazz, Broadway y los grandes musicales del siglo XX.

El anuncio se realizó durante una ceremonia en la que distintas figuras de la industria musical presentaron las candidaturas de esta edición. En el segmento dedicado a las categorías latinas, que incluyó pop, música urbana, rock alternativo y ritmos tropicales, el encargado de revelar a los nominados fue el cantante colombiano Juanes.

Esta nueva nominación llega poco después de la participación de la artista en los Latin Grammy 2026, instancia en la que obtuvo seis candidaturas por el mismo trabajo discográfico y destacó con una presentación en vivo, aunque finalmente no consiguió llevarse ningún galardón. Ahora, la intérprete tendrá una nueva oportunidad de sumar un reconocimiento en la edición estadounidense de estos premios.

Para quedarse con el galardón, la artista nacional deberá enfrentarse a otros cuatro exponentes de la música latinoamericana en la categoría:

Karol G , por No me arrepiento de sentir tanto.

Carín León , por Muda.

Rawayana , por ¿Dónde es el after?

Elena Rose, por Bendito verano.

El resultado de esta competencia se conocerá el próximo 7 de febrero de 2027, fecha en que se realizará la ceremonia oficial de los Grammy, instancia en la que Mon Laferte buscará quedarse con uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical.

(Imagen de Instagram @monlaferte)

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