Mon Laferte lidera la primera lista de artistas confirmados para los Latin Grammy 2026

La música latina ya comienza a tomar forma para una de sus noches más importantes del año. La Academia Latina de la Grabación anunció a los primeros artistas que subirán al escenario de los Latin Grammy, entre los que destacan la chilena Mon Laferte.

La ceremonia está programada para el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y contará también con la participación de nombres como Juanes, Rosalía, Anitta, Jorge Drexler, Daddy Yankee, Rawayana y Elena Rose.

La nómina inicial para la 27ª edición de los Latin Grammy incluye a los mexicanos Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi y Banda Los Recoditos, en una programación que contempla artistas de distintos países y estilos musicales.

Además de su participación en la gala, varias de las figuras confirmadas llegan con protagonismo en las categorías de esta edición. Mon Laferte obtuvo seis nominaciones gracias a su producción «Femme Fatale».

Jorge Drexler también figura entre los principales competidores con su disco «Taracá», y acumula siete nominaciones en esta edición. Rosalía, en tanto, suma siete nominaciones, todas relacionadas con «Lux», entre ellas las de álbum, grabación y canción del año.

Otro de los nombres destacados de la ceremonia será Daddy Yankee, quien participará en la gala después de ser elegido como la Persona del Año de los Latin Grammy. La distinción reconoce la trayectoria artística y musical de figuras destacadas de la música latina, junto con sus contribuciones humanitarias y su impacto cultural.

La Academia Latina de la Grabación continuará dando a conocer los detalles de la ceremonia, incluidos los próximos artistas que se sumarán a la programación de esta edición.

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