Ignacia Fernández, Miss Mundo Chile 2026, realizó una preocupante denuncia a través de redes sociales, asegurando que estaría recibiendo amenazas de muerte y de golpizas, no solo dirigidas contra ella, sino que también contra su madre.

“He recibido amenazas de muerte, he recibido amenazas de golpizas”, relató la modelo, cantante de death metal y activista ambiental en el formato historias de su cuenta personal de Instagram.

En este contexto, Ignacia añadió que el hostigamiento escaló en los últimos días, cuando los mensajes empezaron a estar dirigidos a su madre. “Mi mamá no tiene nada que ver, pero averiguaron su nombre, averiguaron su lugar de trabajo, averiguaron todo de ella y me amenazaron con golpearla”, indicó.

Según su relato, Fernández atribuye los mensajes y ataques en su contra por su activismo por los animales, ya que es vegana y tiene una especial campaña contra el rodeo.

“Todo esto por mis campañas contra el rodeo. Ahora me sumé al documental de la verdad de la industria salmonera en el sur de Chile y no me extrañaría que pasara algo similar”, lamentó la joven.

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