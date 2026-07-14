"Mis viejos están hechos pedazos": Carla Ballero revela el dolor familiar tras el ingreso de Álvaro a "¿Volverías con tu ex? 2"

La exmodelo Carla Ballero rompió el silencio sobre el complejo momento que atraviesa su familia tras la separación de su hermano, Álvaro Ballero, y su expareja, Ludmila Ksenofontova, quienes actualmente participan en el reality de Mega ¿Volverías con tu ex? 2.

En conversación con el podcast EntreNos, Ballero abordó el impacto que ha tenido la exposición televisiva de ambos, luego de su quiebre en 2025, tras 17 años de relación.

La exintegrante de Morandé con Compañía reconoció que la exposición pública de la vida privada de su hermano ha sido especialmente difícil para toda la familia.

"Ha sido terrible lo que ha pasado para nosotros como familia (…) Para mí es mi hermano, y para mis papás es su hijo. Entonces es súper difícil como familia vivir la exposición", explicó.

Asimismo, aseguró que la situación ha afectado la dinámica familiar que mantenían hasta antes del quiebre.

"Nosotros nos juntamos. Tratamos de juntarnos una vez a la semana o cada dos semanas todos, pero ahora eso se quebró (…) Es fuerte cuando se quiebra la familia por situaciones que a veces uno no puede controlar", relató.

Consultada por el estado de ánimo de sus padres, Carla Ballero respondió: "Mis viejos están hechos pedazos".

La exmodelo también reflexionó sobre la decisión de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova de ingresar al reality, asegurando que ambos subestimaron las consecuencias de exponer su situación personal.

"Había muchos costos que ninguno de los dos calculó", sostuvo.

En esa línea, agregó: "Ellos son una verdad dentro del reality. ¿Cómo juegan algo? No pueden jugar algo porque ellos están siendo ellos. Se expusieron. Siento que fue mucho, que no era necesario".

Pese al quiebre de la pareja y al impacto que ha tenido en la familia, Carla Ballero aseguró que mantiene intacto el cariño por su excuñada.

"Yo amo a Ludmila. Para mí era como una hermana. Cuando se quebró la relación, ha sido duro para todos, no solamente para ellos. En el fondo yo no tengo que estar de ningún lado", concluyó.

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