ME-O y apasionado beso entre Karen Doggenweiler y Julián Elfenbein en la Teletón: “Fue un lindo beso”

En la pasada Teletón 2022, un particular momento encendió el inicio de la jornada en el Estadio Nacional, ya que los animadores Karen Doggenweiler y Julián Elfenbein se besaron apasionadamente sobre el escenario del multitudinario evento.

Bajo este contexto, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien se encuentra casado con la conductora de “Mucho Gusto”, se refirió a la insólita situación.

“Por la Teletón, lo que sea. Además, debo decir que a Julián yo lo adoro”, expresó ME-O en conversación con el programa de La Red “Hola Chile”, donde añadió: “Yo muero por Julián. Él me fascina, lo encuentro el tipo más encantador y generoso, en mi casa es idolatrado por mis hijas, amado”.

Al ser consultado si le molestó un poco el beso entre Doggenweiler y el animador de “Pasapalabra”, Marco aseguró que “nada, estaba durmiendo muerto (…) Lo vi el día siguiente tras el impacto que tuvo en las redes sociales, porque no lo vi. Dije ‘bueno, un beso’, y fue un lindo beso”.

“No te olvides que soy director (…) La televisión es una gran reproductora de sentimientos y somos respetuosos (…) A mí me encanta que me jodan y lo disfruto mucho porque vengo con este mundo por mi condición de conductor, ahora lo divertido es que es conmigo y no con la mujer de Julián”, agregó.

“Lo que quiero decir es que la estructura machista es que es normal que el hombre bese a una mujer y no que una mujer bese a un hombre”, explicó el cineasta.

“Yo lo veo con toda simplicidad, soy hijo de una mujer que no se casó nunca, tuvo dos maridos, los cuales fueron mis dos padres, así que vengo de una familia muy liberal, no tengo ningún problema por un beso tan lindo, además de hollywoodense”, concluyó ME-O en su visita al espacio de La Red.

PURANOTICIA