"Me echaron": periodista Gastón Fauré fue desvinculado de TNT Sports tras ocho años

Un nuevo movimiento se produjo en el equipo de TNT Sports, luego de que el periodista Gastón Fauré fuera desvinculado de la señal televisiva, donde desarrolló su carrera durante aproximadamente ocho años.

La salida del comunicador fue confirmada por él mismo al sitio El Filtrador. "Sí, es efectivo que me echaron", reconoció al ser consultado por la noticia, aunque evitó profundizar en los motivos de su desvinculación.

Fauré se incorporó a la estación en 2018, cuando todavía operaba bajo el nombre de Canal del Fútbol (CDF). Desde entonces, asumió distintas funciones en pantalla y en terreno, participando en espacios como "Pelota Parada" y "Todos Somos Técnicos", además de realizar despachos desde las canchas durante las transmisiones.

Consultado nuevamente sobre su salida, el periodista manifestó que por ahora prefiere mantener distancia del tema. "Prefiero no hablar del tema aún. La verdad es que no tengo ánimo", señaló.

Cabe hacer presente que hasta el momento no se han informado las razones que llevaron a TNT Sports a poner término a su vínculo laboral con el profesional.

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