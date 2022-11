“Me costó mucho asimilarlo”: Álvaro Gómez protagonizó emotivo momento al recordar suicidio de su abuelo

La noche de este lunes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al actor nacional Álvaro Gómez, quien vivió un emotivo momento.

Lo anterior, ya que la producción le hizo entrega en la sección “La foto de tu vida”, una imagen en la que salía junto a su abuelo, con quien mantuvo una estrecha relación al ser hijo de padres separados.

“Se fue de una manera muy abrupta, él tomó la decisión de quitarse la vida a una muy entrada edad. Es algo súper potente porque cuesta mucho asimilar algo como eso”, comenzó señalando.

“Era un viejo a la antigua pero amable por todos lados y muy respetable”, agregó, quien visiblemente emocionado explicó los motivos que llevaron a su abuelo a tomar la drástica decisión.

“Cuando sucedió esto a mí me costó mucho asimilarlo pero después entendí que él se sintió solo, que ya no tenía a su compañera desde hace mucho tiempo, que el taller mecánico en el que trabajaba ya no le daban las lucas para seguir viviendo, entonces como sostenedor de hogar, en una idiosincracia muy machista, de alguna manera sintió que ya no valía la pena seguir viviendo”, expresó.

“Sentí que había estado perdiendo el tiempo acá y que se lo debería haber dedicado a él. Él me sostuvo en muchos ámbitos de la vida así que me hubiese gustado regalarle un poco más de mi trabajo y haber tenido conversaciones más adultas con él”, complementó el intérprete.

Bajo este contexto, Álvaro Gómez realizó un llamado a las autoridades, para que tomen medidas en cuanto a la salud mental en nuestro país. “Tienen que hacerse cargo de la salud mental de las personas. Es una arista muy importante porque la gente está acostumbrada a que el cuerpo envejezca, ¿pero y la cabeza? Si la cabeza hace que uno se enferme finalmente”, reflexionó.

“Esto no es sólo para los viejos sino que tiene que ver con una especie de contención para todas las personas que lo necesiten. Un psicólogo o psiquiatra debiese ser un pan de todos los días, todos debiéramos tener derecho a tener una consulta con un psicólogo o psiquiatra por lo menos una vez al mes”, concluyó el intérprete.

