Máximo Menem sobre el rol de Cecilia Bolocco en su diagnóstico de cáncer: “No sé qué habría hecho sin ella”

El único hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, mantuvo una íntima entrevista con el espacio en redes sociales “Somos Tu Voz”, donde se refirió al cáncer que lo afectó el año 2018, cuando fue diagnosticado con un tumor cerebral.

Todo comenzó cuando el joven empezó a experimentar fuertes dolores de cabeza “justo detrás de los ojos”, lo que la ex Miss Universo pensó que se trataban de excusas para faltar al colegio, llevándolo a un centro médico donde fue diagnosticado con migraña en repetidas ocaciones.

“En noviembre de ese año, fui al psicólogo y él me cerró el año escolar el 9 de noviembre, porque dijo ‘este niño va a explotar en cualquier segundo. No puede seguir así"”, desclasificó Máximo en la conversación, donde añadió que “el martes 13 de noviembre de 2018 me despierto y me dolía la cabeza. Le digo a mi mamá y me dice, ‘¿qué raro? Si no está yendo al colegio por qué me inventaría esto ahora”, momento en el que Bolocco advirtió que la situación era para preocuparse.

“Ahí mi mamá dijo, ‘no’. Habló con la doctora y le dijo: ‘Háganle todo tipo de exámenes, lo que sea, porque ya es la séptima vez que venimos y le dicen el mismo diagnóstico’”, añadió en su relato, momento en el que con 14 años fue diagnosticado con el tumor cerebral.

“Nunca sentí miedo. No sé cómo explicarlo, pero nunca sentí miedo. Mi mamá fue fundamental. No sé qué habría hecho sin ella”, expresó sobre el importante rol de la comunicadora.

“El problema del tratamiento y en la enfermedad en sí, es que era tan raro el tumor que se llama ARRT, y más raro aún porque normalmente sale en niños de 2 a 3 años, en la parte de atrás de la cabeza”, agregó Menem en su relato, el que complementó indicando que “yo tenía 14 años, me sacaron el lóbulo frontal de la cabeza, y nadie sabía qué hacer conmigo. Tuve suerte que salió superficial y pudieron sacarlo. Al doctor le debo mi vida, por esta operación impactante, donde me pude sacar el tumor. Él es el principal salvador”.

