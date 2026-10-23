Máximo Menem descarta cambiar apellido y cuenta por qué se alejó de su familia argentina

Máximo Menem Bolocco despejó las dudas sobre una eventual modificación de sus apellidos y habló de la distancia que mantiene con la familia de su padre, el expresidente argentino Carlos Menem, durante su participación en «Vértigo», de Canal 13.

El joven de 22 años reconoció que actualmente no tiene relación con sus familiares argentinos. Pese a ello, manifestó que estaría dispuesto a retomar el contacto, aunque considera que la iniciativa también debe surgir desde la otra parte.

"Obvio que sí, porque son hijos de mi papá. Pero si ellos no lo buscan, yo tampoco lo busco porque para mí la conexión con ellos era mi papá. Y como mi papá ya no está…", explicó, al ser consultado sobre la posibilidad de reconstruir esos lazos.

Cabe recordar que Carlos Menem falleció en febrero de 2021. Desde entonces, Máximo ha mantenido su vida en nuestro país. "Siento que estoy bien en Chile. Todo lo que soy y tengo se lo debo a mi familia chilena", afirmó.

Otro de los temas que surgió durante el espacio televisivo fue la especulación sobre un supuesto interés del joven por cambiar legalmente su nombre, dejando atrás el apellido Menem para privilegiar el de su madre, Cecilia Bolocco.

La consulta se produjo en la sección "Pregunta del pueblo", donde le preguntaron por qué conserva primero el apellido de su padre. Frente a ello, respondió: "Soy hijo de Cecilia Bolocco y de Carlos Menem. Y bueno, así es la vida. Me tocó ser hijo de dos figuras súper importantes y he tratado de sobrellevarlo de la mejor manera que he podido".

Máximo indicó que "no, no era real, pero sé por qué está la especulación. Cuando estaba en sexto básico, ya no aguantaba más. Entonces llegué y de choro me cambié el nombre de Instagram a Máximo Bolocco".

Según relató, actualmente modificar su nombre de usuario en esa plataforma se ha vuelto más complejo debido a las autorizaciones que le solicita Instagram por la cantidad de seguidores que reúne.

Finalmente, el joven reafirmó que mantiene su nombre completo y que no pretende renunciar a ninguno de los apellidos que forman parte de su historia familiar. "Pero abajo me llamo Máximo Menem Bolocco y ese es mi nombre. Lo llevo con orgullo", concluyó.

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