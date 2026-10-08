Mauricio Pinilla frena polémica por pensión de alimentos: "Soy un hombre responsable y voy a cumplir"

El exfutbolista y comunicador Mauricio Pinilla rompió el silencio luego del revuelo generado por trascendidos televisivos que aseguraban que mantendría una millonaria deuda por concepto de pensión de alimentos en favor de los hijos que tiene con Gissella Gallardo.

La polémica escaló luego de que el periodista Michael Roldán afirmara en el programa Sígueme (TV+) que el exjugador de La Roja acumularía una deuda de 235,38 UTM, equivalente a cerca de $17 millones, correspondiente a tres meses. A esto se sumaron los dichos de la periodista Cecilia Gutiérrez en Alfombra Roja, quien detalló que el tribunal mantendría una pensión precautoria de 78 UTM mensuales ($5,6 millones) para cubrir gastos clave: "Solo de colegio sería 2 millones de pesos, universidad un millón de pesos y además de la casa donde viven. Hasta hoy, no ha habido comunicación entre el abogado representante de Pinilla y el de Gissella".

Ante el impacto generado por estas versiones, Pinilla recurrió a sus redes sociales para entregar su postura respecto del proceso judicial: "El tribunal está a cargo de decidir cuál va a ser la pensión correspondiente, como es normal… yo soy un hombre responsable, voy a cumplir con lo que tenga que hacerse y pagar", enfatizó.

El exdelantero descartó que exista actualmente un dictamen definitivo que no haya sido cumplido y entregó un mensaje de tranquilidad respecto del bienestar de sus hijos: "Por ahora no hay una pensión dictaminada, así que estamos esperando que el tribunal decida. El tribunal decide y se paga lo que corresponde. Siempre lo he hecho y siempre lo haré, y nunca le va a faltar nada a mis hijos, así que no se preocupen".

Finalmente, el comunicador respondió de manera tajante a quienes han especulado sobre su situación económica y personal: "Y los que están hablando tonteras... ya se los aclaré por interno y no entendieron". Al ser consultado directamente por la prensa, Pinilla evitó profundizar y sostuvo que "cualquier cosa que tuviera que ver con este tema era a través de sus abogados", dejando la resolución del conflicto en manos de la justicia.

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