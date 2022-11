Mauricio Medina sobre la compleja amputación que debió realizarse por la diabetes: “Fue culpa mía”

El comediante nacional Mauricio Medina, se encuentra viviendo un complejo momento personal, ya que recientemente, producto de la diabetes que padece, uno de sus dedos del pie debió serle amputado.

Lo anterior, lo conversó ampliamente junto a Luis Slimming en “Entre broma y broma”, espacio emitido a través de YouTube, donde relató que “en un principio, lloré por el dedo porque, para qué estamos con cosas, a nadie le gusta que le corten nada”.

“Lloré harto. Me fui de la operación e iba con la mente que me habían cortado un dedo, muy mala onda. Pero entonces, llego a una sala que era Vietnam”, reveló, añadiendo que “había personas que tenían problemas en las dos piernas, otro que yo le decía el gamba y media, porque tenía el pie cortado, otro era el 50%”.

“Fue como un golpe a la realidad, como que Dios me dijo ‘eres mal agradecido, si es solo un dedo’ y de ahí para adelante le hemos hecho empeño”, relató el humorista.

“Los diabéticos somos muy complicados. Por lo general somos mentirosos, cuando preguntan si te cuidas, uno dice que sí, pero es mentira”, confesó Medina en la conversación con Slimming.

“Se me infectó el pie, pasaron tres días y ya estaba para cortarse, entonces fue culpa mía. Me amputaron porque me podía dar una septicemia, enfermarme y morir”, agregó.

Para concluir, fue consultado sobre el uso de las muletas, si es que podrá dejar de usarlas, debido a que el ex integrante de “Dinamita Show” se encuentra ayudándose con ellas. “El doctor me dijo que sí, que podía andar bien, pero que debería tener un poco más de cuidado, no tropezar más veces de lo habitual. Ya superé el tema, ahora me río”, sentenció.

