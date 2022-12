Mauricio Israel se disculpa en pantalla por sus polémicos dichos a comunidad LGBTIQ+: “Me expresé mal”

En el más reciente capítulo emitido por TV+ de su programa “Sígueme y te Sigo”, el comentarista deportivo Mauricio Israel, se disculpó en pantalla ante la comunidad LGBTIQ+ por sus recientes y polémicos dichos que entregó en el mismo espacio, sobre la Ley de identidad de género.

“Me vas a perdonar. Tíldenme de conservador o lo que quieran, pero hay cosas que estamos normalizando y no son normalizables. Yo estoy de acuerdo con el tema de los géneros y la diversidad sexual, pero de ahí a que lo normalicemos, me parece que estamos dando un paso que va mucho más allá”, fueron las palabras del conductor de “Círculo Central” en la edición anterior del programa, los cuales quiso explicar.

“Ayer quise manifestar una opinión y aparentemente no me expliqué lo suficientemente bien y después de pensarlo, analizar, discutir, conversar, tener intercambio de opinión contigo, con todos y viendo cómo la prensa ha reaccionado, siento que se ha descontextualizado lo que dije”, comenzó señalando, donde agregó que no “estaba atacando directamente a la comunicad LGTB+ ni mucho menos. No lo puedo hacer porque yo pertenezco a una minoría, mi religión es una minoría que ha sido atacada y perseguida por mucho tiempo y nosotros aprendimos a convivir tratando de no discriminar a nadie”.

“Aparentemente me expresé mal y quiero ofrecer las disculpas que corresponda, porque no ha sido mi intención atacar a la comunidad. Jamás ha sido mi intención, ni será, ser homofóbico, por un lado, y por otro lado tratar de irme en contra de una minoría o de las disidencias sexuales, por lo tanto ofrezco las disculpas a quien corresponda”, concluyó.

