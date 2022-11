Mauricio Israel recordó complejo momento económico que lo llevó a vivir fuera del país: “Yo no me quería ir”

La noche de este jueves, Mauricio Israel fue el más reciente invitado del programa de trasnoche de TVN “Buenas noches a todos”, donde mantuvo una íntima conversación junto a Eduardo Fuentes.

En la entrevista, el comentarista deportivo se refirió al complejo escenario que vivió años atrás, cuando producto de una deuda millonaria de cerca 400 millones de pesos, debió irse a vivir fuera de Chile, asegurando que la prenso hizo “demasiadas caricaturas” de él, según su propio relato.

“Yo tuve un problema con la Tesorería en un momento determinado en el 2006 y en ese minuto bloquearon todas mis cuentas, de hecho me embargaron hasta los ingresos y empecé a tener problemas para pagar las deudas que todo el mundo tiene (...) Pensé en ese estado en el que yo estaba, que era un poquito arrogante, que yo podía salir solo del tema”, explicó.

“En ese minuto conversé con mi familia tarde, muy tarde. Y cuando uno hace cosas sobre la marcha, apurado y cuando no las trabajas bien, porque si yo esto lo hubiera hablado con un abogado antes o hubiera conversado como correspondía, nada hubiese pasado, no hubiera tenido que salir del país ni quedarme tanto tiempo fuera”, añadió.

“Lamentablemente se toma la decisión que yo salga, yo no me iba para Israel al principio, me iba para Estados Unidos y tres días antes cambié el destino”, reveló Israel.

En esta línea, el comentarista desclasificó que la decisión la tomó en conjunto con su familia, ya que “lamentablemente yo no estaba en condiciones de tomar un decisión solo. Ahora si tú me preguntas si yo me quería ir, yo no me quería ir”.

